PODISMO. Colgan e Moroni vincono la "6 ore»

Per La 6 Ore della Maremma anche quest’anno grande successo. Atleti provenienti da tutta Italia per la gara organizzata dal Marathon Bike, dalla Uisp, in collaborazione con Avis. Come dimostrano i nomi dei vincitori della prova individuale: il bolognese Davide Colgan, che si conferma dopo il trionfo del 2023 e la riminese Federica Moroni, all’esordio a Grosseto. Colgan, Atletica Castenago Celtic Druid, ha corso per 81 chilometri e 985 metri, precedendo Benito Pasquariello, Bergamo Stars (80,358 chilometri) e Mirko Becherini, Atletica Rivellino (77,686 chilometri). Moroni, Dinamo Sport, ha dominato la gara femminile frantumando il record con 79,516 chilometri (terzo posto assoluto), precedendo Ilaria Bergaglio, Atletica Novese (75,271) e Lisa Borzani, Bergamo Stars (71,213). Sono stati 165 gli arrivati.