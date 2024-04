Podismo. Di corsa con l’Accademia, domenica l’evento: "Che bello sentire la vicinanza dei cittadini»

È di nuovo Modena di Corsa con l’Accademia Militare, la corsa/camminata che riesce a mantenere dopo 30 anni intatto il suo fascino. Abbiamo incontrato il Colonnello Elio Manes, Comandante del Reggimento Allievi dall’ottobre 2022, che da allievo partecipò nel 1995 alla prima edizione. Anche nel 2024 sarà presente per dare l’esempio in testa alle 6 compagnie dei 450 cadetti che faranno l’intero percorso con il tradizionale accompagnamento di canti. Con il colonnello abbiamo parlato di come i militari vivono questo evento, e ne abbiamo raccolto un riscontro estremamente positivo. "È un’occasione per rafforzare lo spirito di corpo, dopo una intensa fase di studio per trasmettere valori ed addestramento; fa poi piacere attraversare le vie del centro, accompagnati dagli applausi e sentendo la vicinanza dei cittadini a questa che è la più antica istituzione dedicata alla preparazione dei quadri di una forza armata, erede della Reale Accademia Sabauda fondata nel 1677, che da oltre 150 anni ha la sua sede nel Palazzo Ducale. L’apertura dell’Accademia alla città è andata sempre crescendo nel tempo, come dimostra anche, per rimanere in ambito sportivo, la formazione nel 2021 della asd Esercito/Accademia che consente di allenarsi agli sportivi modenesi praticanti boxe, crossfit, karate, tiro sportivo e nuoto".

La partecipazione degli allievi è attiva e convinta; i giovani militari saranno schierati per l’alzabandiera alle ore 9, presente la banda di Modena, con la coreografia tricolore. Poi saranno fianco a fianco con i ’runners’ tradizionali di ogni livello e con le famiglie che preferiranno camminare, magari col passeggino. Emozionante per tutti sarà l’attraversamento del cortile d’onore del Palazzo Ducale, che da solo basterebbe a giustificare la presenza. Ci si potrà iscrivere come singoli in piazza Roma anche sabato (ore 9/12 e 16/19) e perfino domenica mattina, al costo di 3 euro; si avrà diritto ad una maglietta tecnica (disponibile in bianco, rosso e verde) e ad un gadget. Due i ristori, sul percorso – ben presidiato – ed all’arrivo. Il servizio medico è assicurato dall’esercito e da Croce Rossa. Sono previsti premi per i gruppi sportivi e scolastici più numerosi, oltre ad altri (come il più ed il meno giovane,) che saranno assegnati al momento. Modena di Corsa con l’Accademia conferma nuovamente la finalità benefica, con l’intero ricavato che quest’anno sarà devoluto ad AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma.

Giuliano Macchitelli