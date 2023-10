Podismo. Domani a Castelnuovo: "Corsa per Maria Rosa»

Domani, a Castelnuovo, si svolge "Una corsa per Maria Rosa", camminata non competitiva di 3, 5 o 8 chilometri (con semicompetitiva sempre di 8 chilometri, a scelta dei partecipanti). Il ritrovo è alle 8, in piazza Umberto. La partenza è prevista alle 9,30. E’ chiesto un contributo minimo di 10 euro, con pacco gara e ristoro finale. Il ricavato dell’iniziativa, insieme a quello della terza edizione di "Sunrise" di Forte di Marmi, sarà donato, quest’anno, all’associazione "Ritrovo di Roberta" di Pontecosi, in Comune di Pieve Fosciana. Per informazioni e iscrizioni chiamare Graziano Poli al 347-3796343.

La manifestazione è promossa da: Gruppo podistico Alpi Apuane, Comune di Castelnuovo, Cefa, Protezione civile Garfagnana, Confraternita di Misericordia, associazione "Compriamo a Castelnuovo", Donatori di sangue "Fratres" Garfagnana, con la collaborazione di alcuni sponsor privati.

L’evento si svolge nel ricordo di una persona speciale, l’amica di tutti, Maria Rosa, scomparsa alcuni anni fa a causa di una grave malattia. Prima di questa gara-camminata, per undici anni si era tenuta "Maria Rosa, un fiore da non dimenticare", manifestazione promossa dal Cefa Basket Castelnuovo, assieme ai Comuni di Castelnuovo e Careggine, agli Autieri Garfagnana ed alla Misericordia di Castelnuovo per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro e per il sostegno delle persone malate.

Dino Magistrelli