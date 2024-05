Podismo: domani scatta l’attesa corsa nel centro di Arezzo. Scalata al Castello, ecco i big al via. Speranze tricolori con Chiappinelli

AREZZO

Sale l’attesa per la 51esima Scalata al Castello che domani accenderà nel centro di Arezzo i riflettori su alcuni dei mezzofondisti più forti a livello internazionale. Il momento più atteso, la gara elite, scatterà alle ore 18,30, quest’anno con una un’unica partenza sia per gli uomini che per le donne che dovranno compiere rispettivamente 12 e 6 giri del circuito cittadino: 5 km il totale per le femmine, 10 km per i maschi. Prima, però, spazio al mondo giovanile con le competizioni su distanze che vanno dai 100 metri ai 3 km.

A seguire sarà la volta degli agonisti non professionisti ed amatoriale sia pur competitivo, con la novità di questa edizione in cui le gare saranno tutte nel pomeriggio della domenica anziché la mattina. Previsti anche momenti artistici con l’esibizione di ciclisti acrobati. Tra i top runner al via, fari puntati sulle gemelle keniane Carolina e Purity Gitonga che detengono un personale di 15’06’’ nella distanza dei 5 Km e l’etiope di appena 18 anni Kumsa Havi che prende parte alla Golden League di Atletica.

Da seguire tra le italiane Federica Sugamiele e Giovanna Selva. Tra gli uomini è prevista la presenza dell’azzurro Yohanes Chiappinelli che proprio alla Scalata al Castello di due anni fa stabilì la miglior prestazione italiana sulla distanza, oltre ai keniani Kenduywo, Kalale, Murithi, ai burundiani Irabaruta e Bukuru e ad altri italiani come Stefano Massimi, Ademe Cuneo e Amaniel Freedom.

Questa edizione della Scalata al Castello sarà anche l’occasione per testare il percorso che il prossimo 6 ottobre ospiterà il campionato italiano assoluto dei 10 km.

Andrea Lorentini