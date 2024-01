Podismo. Domenica torna l’Otto Comuni con la tappa di Tresignana

Si torna a gareggiare al ‘Trofeo Otto Comuni’. Domenica al via la storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp comitato di Ferrara in collaborazione con il gruppo Faro Formignana. Il programma delle partenze sarà differenziato per distanze, che varrà per ogni singola tappa del trofeo ‘otto comuni’. Alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi sulla distanza di 6 km. Nella seconda tappa svoltasi il 21 gennaio a Mezzogoro, la vittoria è andata al giovane atleta ferrarese Mattia Bergossi (Atletica Copparo), mentre tra le donne successo bis per Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese), invece, tra gli allievi si è riconfermato Luca Cotti (Podisti Adria). I prossimi appuntamento del ‘trofeo 8 comuni’ saranno il 25 febbraio in piazza municipale a Copparo. La quinta e ultima tappa si terrà a Jolanda di Savoia il 3 marzo. Le premiazioni saranno sempre in base alla categoria e i premiati saranno i primi cinque delle stesse, inoltre, anche nell’edizione 2024 avrà la speciale classifica del venticinquesimo ‘giro degli otto comuni’ che premierà i primi e le prime tre in base alla miglior somma dei tempi di tutte le cinque prove del trofeo.