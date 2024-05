Podismo. Faccinetti vince l’ambito trofeo di Potenza Picena

La 37ª edizione del trofeo podistico "Città di Potenza Picena" è andata in archivio con un ottimo successo di pubblico e di caratura tecnica della manifestazione, organizzata dall’Atletica Potenza Picena. Oltre 600 i partecipanti all’appuntamento disputatosi su un circuito cittadino. Nella competizione riservata agli assoluti uomini, dominio completo dei corridori di casa che hanno monopolizzato il podio: al primo posto è giunto Luca Facchinetti, che ha coperto i dieci chilometri del tracciato in 31’21“; alle sue spalle sono giunti i compagni di squadra Andrea Falasca Zamponi (32’11“) e Marco Bianchi (33’47“); in campo femminile si è imposta l’emiliana Azzurra Ilari in 38’29“, davanti alla potentina Milena Morbidoni (40’06“) e Michela Boniello della Polisportiva Servigliano (41’30“). Nella gara maschile, Facchinetti e Falasca Zamponi hanno preso subito il comando delle operazioni; nel secondo dei tre giri del circuito cittadino, Facchinetti ha impresso una notevole accelerazione staccando il compagno di squadra e terminando la gara con un arrivo solitario applaudito dai tanti sportivi che hanno fatto ala alla competizione. Felice Franco Leandrini, presidente dell’Atletica Potenza Picena, sia per i risultati dei suoi ragazzi che per la riuscita organizzativa della corsa, diventata una delle più importanti della regione.