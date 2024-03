Podismo. Formignana-Tresigallo, si parte con la classica di dieci chilometri

Il territorio di Tresignana si appresta a vivere una giornata all’insegna dello sport, con la Formignana-Tresigallo Running. la gara podistica di 10 chilometri, la camminata di 5 chilometri, le gare per bambini e ragazzi e, novità di quest’anno, la

prima edizione della simpatica ‘Can…minata’ (con iscrizioni a partire dalle 8 in via Roma): una camminata assieme ai propri ‘amici a quattro zampe’ aperta a tutti. Non mancherà il punto ristoro gestito da Pro Loco Formignana, e ad arricchire il tutto sarà la presenza del banchetto con le uova pasquali di Ail, il cui ricavato verrà destinato al sostegno alla ricerca, di Avis-Aido, e degli Infermieri di famiglia e comunità (Ifec). E a garantire che tutto avvenga in piena sicurezza, saranno in campo la Protezione civile di Tresignana e la Polizia locale ‘Terre e Fiumi’.

"È bello vedere ogni anno ampliarsi il tavolo delle associazioni partecipanti all’organizzazione della ‘Formignana-Tresigallo Running’ – ha sottolineato la prima cittadina, Laura Perelli in occasione della presentazione –: un evento che cresce di anno in anno e che ha assunto rilevanza regionale e anche oltre. Non possiamo che ringraziare Asd Faro Formignana e tutte le realtà coinvolte, che troveranno sempre vicinanza da parte dell’Amministrazione comunale".