Podismo, grande prova al Passatore. Natascia Compagnucci, 100 km da applausi

"Il via è stato dato sabato scorso alle 15 a Firenze, a piazza del Duomo, dopo 11 ore 19 minuti e 23 secondi di corsa ho tagliato il traguardo a Faenza". Natascia Compagnucci della Polisportiva Acli di Macerata racconta la sua esperienza alla 100 km del Passatore, la competizione podistica di ultramaratona intitolata alla popolare figura della storia e del folclore romagnolo. "Sono arrivata nona della mia categoria (F50) – aggiunge – e mi sono migliorata di un’ora e 7 minuti rispetto a due anni fa, nel 2023 questa prova non è stata fatta per l’alluvione". È una gara molto dura, impegnativa ma anche particolarmente suggestiva. "Meravigliosa. Si attraversa una parte dell’Appennino, ci sono parecchie salite, posti splendidi passando attraverso paesini e frazioni suggestivi, poi durante la notte si è soli con se stessi e immersi nella natura". Ogni atleta ha uno zainetto. "Lì ci tengo il minimo indispensabile: la maglia di ricambio, la torcia frontale per quando cala la notte, i sali minerali e per sicurezza porto anche una borraccia d’acqua sebbene ogni 6-7 km ci sia un ristoro".

Dopo poco più di 11 ore Compagnucci ha tagliato il traguardo. "Stavo benissimo, è questo l’aspetto che mi ha soddisfatta appieno. Non avevo dolori e avevo ancora un po’ di energia". Oltre al risultato ci sono altri aspetti importanti in queste prove. "Sono tante piccole sfide – spiega – e mi inducono a pensare che è possibile farcela a livello generale, cioè che si possono superare gli ostacoli". Gli ostacoli si possono superare ma non bisogna arrendersi e occorre anche tanto impegno, in questo caso allenamento. "Non ho seguito una particolare tabella – spiega – ma ho corso come e quanto potevo durante la settimana, di solito mi alleno 3-4 volte la settimana".