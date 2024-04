Podismo: i possibili protagonisti della corsa di domani. Green Trail, ci siamo. Si parte da San Zeno

AREZZO

Scatta domani la decima edizione del Green Trail, gara podistica che rientra nel progetto "Zero Spreco" di Aisa Impianti, organizzatore dell’evento in collaborazione con la Unione Polisportiva Policiano e del Centro sportivo italiano di Arezzo e con il patrocinio del Comune di Arezzo. Il percorso, tra collina e campagna e su un terreno misto asfalto/sterrato, è sulla distanza di circa 11 chilometri ed è uguale sia per la gara competitiva che per la non competitiva.

La partenza è prevista per le ore 9.30 dall’impianto di recupero di Aisa Impianti a San Zeno con il percorso classico che si sviluppa sul sentiero della Bonifica fino a raggiungere il crinale che separa San Zeno e Agazzi, scende di nuovo nella frazione di San Zeno, attraversa la zona industriale e rientra poi nella sede di Aisa Impianti per il traguardo. La competizione è valevole per la sesta prova del Grand Prix, che vede attualmente al comando Stefano Bettarelli in campo maschile e Giulia Sadocchi in quello femminile dopo i risultati della Parcocorsa di Pasquetta. Saranno all’incirca duecento i partecipanti, compresi i migliori podisti della provincia e non solo. Le iscrizioni, comunque, sono aperte fino a un’ora prima della partenza contattando gli organizzatori della Up Policiano: possono partecipare tutti i tesserati Fidal e di enti di promozione sportiva (Csi-Uisp-Aics) Runcard purché in regola con la certificazione medica. I non tesserati possono partecipare alla gara non competitiva o ludico/motoria. Tutti i partecipanti riceveranno una maglietta apposita per celebrare la decima edizione e sensibilizzare sul tema dell’importanza del riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti per l’ambiente, oltre a dei prodotti alimentari. Alle ore 11.15, poi, via alle gare del settore giovanile, dagli Esordienti ai Cadetti, prima delle premiazioni previste intorno alle ore 11.45.

Luca Amorosi