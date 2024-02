Podismo, ieri mattina il via da Formignana. Valandro e Agnoletto sono primi nella tappa dell’Otto Comuni

A Formignana al trofeo ‘Otto Comuni’ vittoria per Valandro e Agnoletto. In una domenica soleggiata si è tenuta la terza tappa della storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp Ferrara. Nel calendario del trofeo è stato il turno della località di Formignana. I primi a partite sono stati quelli dei settori giovanili, rispettivamente primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, a chiudere i ragazzi e cadetti che hanno percorso i 1500 metri. A chiudere il programma delle gare quella degli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi, tutti sulla distanza di 6,20 km. Un percorso che si è articolato lungo le vie principali del paese, con due giri da 3km circa. Al comando un terzetto con Daniele Angelini, Luca Andreella ed il monselicense Federico Valandro. Alla fine l’allungo decisivo è quello di Valandro, il quale dopo due secondi posti ottiene la sua prima vittoria al trofeo ‘Otto Comuni’. Tra le donne vittoria dell’atleta di casa Elenia Agnoletto (Faro Formignana) in 24.07, seconda Sara Bragante (Cus Ferrara) 24.45 e terza Rosanna Albertin (Atletica Corriferrara) 24.51. Il podio allievi maschili è composto da Ludovico Dondi (Atletica Copparo) 23.42, Kiri Govoni (Polisportiva Centese) 25.17 e Luca Cotti (Podisti Adria) 27.24. Allievi femminili: Giorgia Fogli (Running Club Comacchio) 27.37, Chiara Forgia (Running Club Comacchio) 29.03 e Sara Antonioli (Atletica Copparo) 32.06. Nel corso della mattinata si è tenuta, alla presenza del sindaco di Tresignana, Laura Perelli, la cerimonia di presentazione dei lavori in fase di ultimazione al ‘pallone’ del campo sportivo ‘Mazzanti’ di Formignana. L’intervento è stato possibile grazie ad un contributo della Regione di 300mila euro, a cui è stato aggiunto un cofinanziamento comunale di 40mila euro.

Mario Tosatti