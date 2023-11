Podismo: il punto sulle iscrizioni alla prima edizione. Corsa dell’Acqua, ci siamo. Saranno in 200 al via

AREZZO

Saranno circa 200 gli atleti, provenienti da diversi regioni d’Italia, al via della prima edizione della Corsa dell’Acqua in programma domani. L’evento è promosso da Nuove Acque con il patrocinio della Provincia e Comune di Arezzo, del Coni e del Centro Sportivo Italiano.

La parte tecnica è, invece, sotto la supervisione della Polisportiva Policiano. Si annuncia una competizione avvincente non solo sotto il profilo sportivo, ma anche dal punto di vista ambientale. Il percorso prevede, infatti, la partenza (ore 9,30) dalla sede dell’impianto dell’acquedotto di Buon Riposo a ridosso del fiume Arno, per poi transitare dall’impianto di potabilizzazione di Poggio Cuculo, scendere verso San Leo , la Chiusa dei Monaci e l’arrivo in via Enzo Rossi dove è posta la sede di Nuove Acque. La competizione sportiva misura circa 14 km e si prevede una serrata lotta fra gli atleti della Polisportiva Policiano con il russo Krivosheew e Pastorini favoriti in campo maschile, mentre nel settore femminile fari puntati sull’aretina Mattesini e sulla romagnola Nanu. Il ritrovo dei podisti è fissato alle ore 7,30 presso la sede di Nuove Acque in via Enzo Rossi dove si possono effettuare anche le ultime iscrizioni fino alle ore 8,30 di domenica, quindi nell’imminenza della partenza.

Dalle ore 8,15 bus navetta porteranno gli atleti alla partenza di Buon Riposo. Come detto il via alle ore 9,30 con il colpo di pistola dal presidente di Nuove Acque Carlo Polci. A margine è prevista anche una camminata non competitiva con partenza alle ore 10,30 dall’impianto del Casolino di San Leo per un totale di 5 km. Al termine verranno effettuate le premiazioni. A tutti i partecipanti verrà offerta una borraccia in acciaio ed uno zainetto oltre ad un ricco ristoro finale alla sede di Nuove Acque.

A.L.