Podismo, il trofeo ’Città di Ferrara’

Bonafè fa il bis e Torresin alla prima nella campestre di Ostellato. Si è tenuta ieri mattina la seconda tappa dello storico trofeo ‘Città di Ferrara’, corsa a tappe di corsa campestre, nel suggestivo contesto naturalistico de ‘Le Vallette’, residuo delle valli del Mezzano ed ora oasi di protezione faunistica. Un evento organizzato da Bompani Group del presidente Mattia Fedozzi, in collaborazione con Uisp comitato di Ferrara. Il programma della domenica mattina, calda e soleggiata, ha visto un percorso completamente all’interno dell’area ‘Le Vallette’. I primi a partire sono state le categorie adulti maschili sulla distanza dei 6 km, senior e veterani, due giri nell’area da 3 km dell’oasi ‘le Vallette’. Oltre alla camminata non competitiva. In totale sono stati circa duecento i partecipanti. Una gara che ha delineato fin da subito la testa della corsa, con Torresin e Andreella a condurre subito dal primo giro, poi l’allungo decisivo del giovane atleta ferrarese, che stacca il portacolori del Running Comacchio. La classifica finale, quindi, vede come primi tre assoluti Filippo Torresin (Cus Ferrara) 20.16, davanti a Giovanni Andreella (Running Comacchio) 20.32 e terzo Francesco Pizzo (Discobolo Rovigo) 21.34. Al termine è stata la volta della gara femminile e categoria allievi, tutti sulla distanza dei 3 km. La vittoria è andata all’atleta ferrarese Elena Bonafè (Cus Ferrara) 12,41 che bissa la vittoria nella prima tappa di Sant’Egidio, precedendo Stefania Bonazzi (Cus Ferrara) 13.01 e terza Elisabetta Lambertini (Atletica Copparo) 13.08. Nella categoria allievi 1,5 km vittoria del giovane Andrea Pedrazzi (Proethics) 10.04, allo sprint su Federico Zuffoli (Faro Formignana) 10.05 e terzo più distaccato Ludovico Dondi (Atletica Copparo) 10.28. A seguire hanno preso il via un corposo numero di giovani atleti, delle categorie piccoli passi, esordienti e cadetti, sulle distanze dei 300, 600 e 1500 metri. Il trofeo ‘Città di Ferrara’ dà appuntamento per la terza tappa il 5 novembre a Ferrara in zona viale 4 Novembre al ‘baluardo di Santa Maria’, organizzato dall’Atletica Copparo.

Mario Tosatti