Podismo. In gara in tutte le maratone major. Il record del fiorentino Sassetti

Grande impresa del podista fiorentino Roberto Sassetti che in pochi anni ha disputato tutte le Maratone del Circuito Major. Un curriculum di valore per Roberto, 51 anni, che può vantare presenze alle maratone di New York, Berlino, Firenze, Chicago, Londra, Tokyo e Boston, oltre alla partecipazione alla 100 km del Passatore. Il prossimo obiettivo sarà Roma 2024. Sassetti è vicepresidente e atleta tesserato per la Polisportiva Ellera che ha circa 100 associati. Il podista dei record ha disputato dal 2017 ad oggi (ricordando lo stop per il Covid) 25 maratone con lo stemma di Fiesole e Firenze. Il Runner fiorentino ha coronato il sogno di entrare nei primi 600 al Mondo. "Sacrifici, allenamenti, passione e la voglia di stare con gli amici - precisa Sassetti - sono fondamentali".

F. Que.