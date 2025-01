Podismo invernale. Marciatori Morianesi quinti assoluti alla Ciaspolada. Conquistato il bronzo fra i gruppi extra trentini

Il Gs Marciatori Morianesi, con alla guida lo storico presidentissimo Mario "Penna" Manfredini, ancora una volta è stato tra i protagonisti nella famosa corsa internazionale "La Ciaspolada della Val di Non" in Trentino, giunta alla 51ª edizione. I biancorossi si sono piazzati al terzo posto come gruppo extraregionale con 55 ciaspolatori e quinto assoluto nella classifica generale e primo della Toscana e, diciamolo pure, anche dell’Italia centrale.

La corsa con le ciaspole è definita la quint’essenza della Val di Non in inverno per tradizione, sport, divertimento in compagnia, tutti ingredienti per rendere imperdibile questa gara sulla neve con le racchette (ciaspole in dialetto locale) ai piedi che si è disputata sul circuito di 5 chilometri alle Regole di Malosco ed organizzato dalla Società Podistica Novella di Fondo (Trento) e che ha visto la partecipazione di ben oltre 2mila ciaspolatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

"E’ stato – dice il presidente Manfredini – un evento come sempre; noi sono ormai più di trenta anni che vi partecipiamo. E’ molto suggestivo, con al via oltre 2000 concorrenti. Il campo gara era raggiungibile solo con le navette bene organizzate dalla Podistica Novella con neve naturale e con un caratteristico e accogliente rifugio. Per noi non è stata solamente la Ciaspolada, ma anche il poter visitare le varie e graziose località della zona in una sorta di gita sportivo-turistica che, da tempo, ci caratterizza. Quest’anno siamo stati a Vermiglio, nella Val di Sole, tra i caratteristici Omini di Fieno e a Cles, tra le simpatiche vecchiette porta-doni ovvero la Befana. Però, prima, abbiamo onorato, mettendo i piedi sotto il tavolo e degustando i piatti della cucina locale, la nostra seconda simpatica denominazione del gruppo: i “Mangiatori Morianesi”.

"Vorrei ricordare – conclude Manfredini – che il nostro impegno valido come prova del calendario del Trofeo Lucchese, ossia la “Passeggiata tra le colline del ”Morianese in questo 2025 è stato anticipato alla domenica 1° giugno, invece, della consueta data di fine luglio".

Per la cronaca la competitiva edizione numero 51 della Ciaspolada è stata vinta, nel maschile, da Cesare Maestri (Amorini Tls Team Molinari) che ha stabilito, vincendola per la sesta volta, il nuovo record di atleta più vincente della storica gara della Val di Non.

Al femminile, sul gradino più alto del podio, la debuttante Luna Giovanetti (Amorini Tls Team Molinari Sport). Infine la classifica dei top five generale gruppi: 1°) Gli Amici di Sandro (Fondo Val di Non TN) con 92 iscritti; 2°) E’ Tramontana (Teolo PD, 1° extraregionale) 90; 3°) Giuly Bertagnolli Tret (Fondo TN) 85; 4°) Pro loco Villa Estense Aps (Villa Estense PD, 2° gruppo extraregionale) 58; 5°) Marciatori Morianesi (3° gruppo extraregionale) 55. Nella classifica generale, un altro gruppo lucchese si è piazzato al settimo posto: l’Atletica Porcari, con 39 punti.