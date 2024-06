Podismo, la competizione di Castellarano. Colline del Secchia di corsa. Castiello al terzo posto

Si è disputata domenica una classica del podismo fra Modena e Reggio, le Colline del Secchia di Castellarano. Settecento partenti di cui 175 competitivi; sono numeri purtroppo ben diversi da quelli del passato, complici anche le tante sovrapposizioni in questo periodo pre-estivo che certo non fanno bene alla partecipazione. Si tratta di una gara di 12 chilometri impegnativi nella prima parte, con possibilità però di accelerare in scioltezza negli ultimi chilometri più scorrevoli sulla ciclabile. Vince Marco Ercoli, trentatreenne carabiniere pesarese, che ha resistito al tentativo di recupero del più giovane Roberto Ferretti (Corradini), arrivato dietro al vincitore di pochi secondi. Terzo è Giuseppe Castiello (Modena Runners Club), che aveva speso troppo nella prima pare di gara. Completano la ’top five’ l’atleta di casa, Matteo Lerna, e William Talleri per la pol. San Vito, squadra piccola ma coesa ed agguerrita. Fra le donne tripletta dell’Atletica Reggio; si impone ’la prof’ Isabella Morlini, che così iscrive il suo nome nell’albo d’oro anche di questa gara, sull’altra inossidabile Rosa Alfieri (che invece aveva già vinto in passato) e Caterina Filippi. Al quarto e quinto posto due ragazze del 3’30 Running Club, Alice Cherciu e Nicoletta Venturelli. Gara combattuta fino alla fine, con le prime quattro in 25 secondi. Fra le società netto dominio gialloblù con il circolo Cittanova (77 presenze) sulla Guglia di Sassuolo (65) e Sportinsieme Formigine (45); ottima l’organizzazione, da sempre capitanata da Eugenio Ferrari e Rino Bertolini. Segnaliamo poi due vere ’feste’ dello sport in programma in settimana, con corsa podistica non competitiva annessa. Questa sera torna la Rugby Run a Collegarola, giovedì invece si corre ad Albareto. Entrambe le sere la partenza sarà alle 19,30.