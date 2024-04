Podismo. La "CorriLucrezia» pensa giovane. Tornano le gare per gli under 17

Attesa per la gara podistica ‘CorriLucrezia’ del 25 aprile, a cura del Gruppo Podistico Lucrezia del presidente Bruno Toccacieli in collaborazione con il Comune di Cartoceto che assegnerà il 15° ‘Trofeo Bcc Fano’, il 13° ‘Trofeo Avis’, valida quale 12° Campionato Sociale Bcc Fano. Inoltre, da quest’anno ritornano le prove giovanili riservate agli under 17 sulle distanze di 200, 500, 1.000 e 2.000 metri con partenza alle ore 9,15. Alle 10, poi, prenderà il via la gara clou su un percorso pianeggiante di 10,2 chilometri e a seguire sarà la volta dei partecipanti impegnati nella 29ª camminata ludico motoria di 5 chilometri attraverso le vie cittadine. Gli organizzatori, presente anche il sindaco Enrico Rossi, rivolgono un rigraziamento ai "rappresentanti dei numerosi sponsor presenti: Bcc Fano, Tecnoimpianti, Zenobi, Bottega del fabbro, Belli Srl, Running Center e Fisiosalute".

s. fr.