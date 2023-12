Podismo La corsa organizzata dal Parco Apuane. Bis di Bascherini all’antro del Corchia. Vanni al terzo posto

E’ di Stefano Bascherini la terza cronoscalata all’Antro del Corchia. L’atleta del Parco Alpi Apuane concede il bis e si aggiudica la corsa organizzata dalla società biancoverde del presidente Graziano Poli. Valida come ultima prova del Criterium podistico toscano e del circuito Highlander Apuane, 140 gli atleti al via per arrivare all’interno della suggestiva grotta più profonda d’Italia. Sui ripidi 3 km del percorso sferzato dal vento, nella gara maschile Bascherini ha trionfato fermando il cronometro in 14’53“, bissando il successo della scorsa edizione e migliorando di un secondo il record della corsa. Staccato di soli 30“ Massimo Mei (Atletica Castello) e terzo Nicola Vanni (Parco Alpi Apuane) in 15’54“. Tra le donne la prima è Nina Giulino (Atletica Castello) in 18’43“, seguita da Bernaditta Salas (Parco Alpi Apuane) in 18’44“ e da Marta Micchi (Parco Alpi Apuane) in 19’08“. La squadra del Parco Alpi Apuane vince anche il Memorial Abramino Maggi precedendo l’Atletica Amaranto.

ma.mu.