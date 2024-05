PODISMO, LA GARA SUI 5 KM NELL’AMBITO DI ’SPEZIA OUTDOoR’. Alice Franceschini batte tutti nella ’Golfo dei Poeti’

Grande successo per la prima edizione della 5 km Golfo dei Poeti, gara podistica valida per il titolo regionale master Fidal e inserita nel circuito del Global Calendar della World Athletics, nell’ambito di ‘La Spezia Outdoor’: 235 gli atleti al via, 218 quelli arrivati al traguardo, tra essi 148 iscritti al sfida competitiva e 70 alla non competitiva. In campo femminile vittoria di Alice Franceschini dell’Atletica Spezia Duferco, il sodalizio che ha organizzato la gara in collaborazione con Comune, polizia locale e i tanti volontari che hanno garantito la sicurezza lungo tutto il tragitto. "Siamo soddisfatti per l’ottimo riscontro di partecipazione – dice il presidente Duferco Roberto Colombo – e per avere testato lo staff organizzativo della nostra società in vista degli Assoluti di Atletica". Sul podio più alto Mohamed Zerrad, marocchino della Atletica Vomano Roma (5 minuti e 12 secondi) secondo Nicolò Scarlino dello staff Maurina Olio Carli in 15’15“, terzo Yassine Lamnaouar (Toscana Atletica) in 15’24“. Tra le donne dietro la Franceschini, che ha corso i 5 chilometri in 17’27“ troviamo Margherita Cibei (Atletica Alta Toscana)

marco magi