Podismo, la Mezza del Mugello compie 5 anni

Firenze, 18 aprile 2024 – Il 12 maggio segnerà un traguardo significativo per la Auto Equipe Mezza del Mugello, poiché l'evento celebrerà il suo quinquennale. Questa gara toscana, inserita nel prestigioso calendario Aics, ha già conquistato un posto d'onore nelle agende degli appassionati di corsa, non solo in Toscana ma anche oltre i confini regionali. Tuttavia, quest'anno, la corsa presenta un valore aggiunto legato alla solidarietà. Partecipando online a questa affascinante sfida podistica, i corridori sosterranno concretamente la Cure2Children Foundation, un'organizzazione impegnata nella cura dei bambini affetti da malattie oncologiche direttamente nei loro Paesi di origine. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere progetti di assistenza avanzata e trasparente, garantendo cure sostenibili e durature. Un gesto di solidarietà che va oltre la semplice competizione sportiva. La traccia, lunga 21,097 km, si snoda tra le pittoresche località di San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo, attraversando anche il suggestivo territorio di Larciano in un affascinante percorso ad anello che negli anni si è rivelato ideale per prestazioni cronometriche di spicco.

La partenza e l'arrivo sono previsti in Piazza Colonna a San Piero a Sieve, con il via fissato per le 9, sia per la Mezza Maratona che per la Corrimugello, una prova non competitiva di 11 km. Le iscrizioni procedono a ritmo serrato: la quota di partecipazione è di 25 euro, ma le società che registrano almeno 10 iscrizioni possono beneficiare di due registrazioni gratuite. Inoltre, iscrivendosi tramite il sito ufficiale e utilizzando il codice promozionale SCONTO4, è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo. Un'opportunità da cogliere al volo per tutti gli amanti della corsa e della solidarietà. Non da ultimo, va segnalato l'ingresso nel "team" della Mezza del Mugello del nuovo sponsor tecnico Ulysses Running. Nonostante sia sul mercato solo dal 2024, questo marchio si è già affermato come punto di riferimento nel mondo delle calzature e dell'abbigliamento da corsa, garantendo qualità e prestazioni di alto livello. Insomma, non mancano certo i motivi per essere presenti a questa entusiasmante edizione della Mezza del Mugello. Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare il sito ufficiale dell'Asd Mezza del Mugello all'indirizzo https://www.mezzadelmugello.eu/.