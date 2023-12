PODISMO. La Scalata al Castello si farà ancora. Sinatti: "Abbiamo raggiunto l’intesa»

La fumata bianca è arrivata dopo l’incontro in Comune. Da una parte l’assessore Scapecchi insieme al delegato Coni, Alberto Melis, e al delegato della Fidal Maurizio Grazi. Dall’altra Fabio Sinatti, creatore della Scalata al Castello, tra gli eventi di punta del podismo aretino, con ben 50 edizioni alle spalle. La minaccia di non vedere più la manifestazione è stato scongiurato ieri mattina quando Sinatti ha ottenuto rassicurazioni circa collaborazioni e supporto da parte delle istituzioni. Come possibile data per il 2024 si parla del 31 maggio, evitando concomitanze con altri eventi sportivi.