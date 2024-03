Podismo: le corse clou sono la ’21 di Reggio Emilia’ e la 10 km che si disputano domattina. Tutto pronto per la due giorni di gare

E’ tutto pronto per la festa sportiva organizzata tra oggi pomeriggio e domattina dall’Atletica Reggio, con quartier generale in piazza della Vittoria. Le gare clou sono la "21 di Reggio Emilia" (km 21,097) e la 10 km di domattina con tanti campioni al via, mentre oggi si svolgeranno eventi di contorno. L’agenda: dalle 14,30 alle 19 di oggi e domani dalle 9 alle 12, la Vaneton Sprint (gara di velocità di 50 metri su striscia sintetica); oggi dalle 16, Corri con me (2,5 km, adulto e bambino in coppia).

Domani dalle 9,30 competitiva e non sui 10 km, oltre alla 21 km agonistica. Domani dalle 11, 4 All (camminata di km 5 aperta a tutti), Ulysses dog run (km 5 assieme al proprio cane) e Unimore Run (non competitiva di km 5 per studenti e personale di Unimore). Il comune informa che dalle 9 alle 14 circa di domani, si verificheranno rallentamenti e sospensioni della circolazione stradale in piazza della Vittoria, corso Cairoli, via Mazzini, piazza Gioberti, via Guasco, viale Magenta, via Zanichelli, via Fratelli Rosselli, via Guittone d’Arezzo, via Martiri della Bettola, viale Umberto I, piazzale Diaz, via Ariosto e corso Garibaldi.