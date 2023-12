Podismo. Le corse non si fermano durante le feste: ecco gli appuntamenti

I podisti, come noto, non stanno mai fermi, quindi passata la sbornia della maratona, e magari in mezzo a qualche altra bevuta, tornano in strada per limare qualche chilo in eccesso. Stamattina dalle 9,30 a Casalgrande si corre "L’Assalto al castello" che è però un trail competitivo di km 11 e quindi non adatto a tutti. Domani, all’insolitissimo orario delle 13,05, ad Albinea presso Maxent Sport di via Vittorio Emanuele II, si tiene un allenamento di gruppo, con distanze praticamente da inventare, ma tra i 5 e i 10 chilometri. Stessa tipologia di manifestazione per il giorno di Santo Stefano alle 9, quando a Taneto di Gattatico parte la ormai affermata "Corsa del Cotechino", su km 6 e 10. E’ un allenamento in compagnia al quale è bene prenotarsi: non c’è quota obbligatoria di iscrizione, ma l’invito a portare generi alimentari da devolversi a famiglie bisognose.