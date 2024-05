Podismo - L’evento tra arte e divertimento. La "Sgambata di Antraccoli" a quota 48

Ad Antraccoli, domani, si terrà la 48ª marcia non competitiva "Sgambata del paese di Antraccoli... corre a Lucca", organizzata dal Gs Marciatori Antraccoli. "Anche quest’ anno – spiega il presidente Gianluca Simonetti – mantenendo sempre il periodo di fine maggio, siamo a proporre la nostra Sgambata: nel 2023 abbiamo avuto un bell’incremento di partecipazione rispetto all’anno precedente, con 1100 presenze che ci hanno lasciato veramente un bel po’ di entusiasmo in più. Oltre al semplice dato numerico dei partecipanti, vogliamo trasmettere l’emozione, la passione e l’impegno che ci vogliono per organizzare un evento di questo tipo".

"Già da qualche anno – ha aggiunto il presidente – abbiamo integrato il nome della nostra marcia in “Sgambata del paese di Antraccoli… corre a Lucca" per evidenziare il legame con la città e siamo, ormai, arrivati alla 48ª edizione; quindi vicini al mezzo secolo di storia. Tra l’altro, proprio in questi giorni, abbiamo fatto il giro di prova della 18 km e, quando siamo passati da piazza Anfiteatro, c’è stato l’applauso dei presenti. Anche lungo le strade della città, c’è stato un bel po’ di appalusi e di festa. Eravamo più di trenta. Una cosa che ci ha fatto molto piacere e anche un po’ emozionare".

"Per quanto riguarda i percorsi, ricordiamo – ha detto Simonetti – sono quattro le distanze a disposizione: il nuovo percorso da 3 chilometri, inaugurato lo scorso anno, permette anche a chi può fare solo una breve distanza di vedere un lato di Antraccoli che non si attraversa di consueto. Passando alle altre tre distanze, la 7 km (che si svolgerà come di consueto tra Antraccoli e la zona dell’Arancio, per poi ritornare alla partenza da un lato di Antraccoli più bucolico) e che si può fare solo a piedi. Con le marce da 14 e 18 km si arriva nella nostra splendida Lucca, un punto di orgoglio per gli organizzatori che spiegano che vederla mentre si fa l’attività ludico-motoria e sportiva ovvero camminando e non correndo, ha ancora più valore. Saranno attraversati i più suggestivi e caratteristici luoghi della città, come via Fillungo, piazza Anfiteatro, piazza S. Frediano, piazza S. Francesco, piazza S. Martino e piazza del Giglio e sarà percorso un tratto delle affascinanti Mura che quest’anno avremo modo di gustare, non solo camminandoci sopra, ma anche sulla pista ciclabile esterna e sugli spalti".

"Sempre a proposito di luoghi caratteristici – conclude Simonetti – , si passerà all’interno dei bellissimi chiostri di S. Francesco e di S. Micheletto, angoli incantevoli della nostra città e raramente aperti al pubblico: in questo caso siamo riconoscenti alla Cassa di risparmio di Lucca per questa concessione. Un ultimo ringraziamento anche al Comune di Lucca per il supporto che anche per quest’anno ci ha riconosciuto e garantito".