Podismo. Lucrezia ha premiato i suoi campioni e anche una 90enne

Il Gruppo Podistico Lucrezia ha festeggiato alla "Locanda Borgognina" di Lucrezia una stagione d’oro, che l’ha vista indiscussa protagonista sia in ambito nazionale che regionale, con cinque titoli italiani e sette regionali. Il riconoscimento più importante che è andato al pesarese Stefano Bonaccorsi (nella foto con la targa consegnata dal presidente Toccacieli), proclamato atleta dell’anno per il suo lodevole impegno nel corso della stagione e per avere conquistato un titolo tricolore Aics su pista, uno regionale sempre su pista e il successo finale nel circuito pesarese "CorrerexCorrere". Fenomenale Rita Pavone, consorte di Buonaccorsi, che ai Campionati europei Master di Pescara ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella gara sui 10.000 metri in pista. Inoltre ha collezionato anche tre allori nazionali, tre regionali e una vittoria in assoluto nella prova di 10 chilometri su strada, a Marotta. Il sodalizio gialloblù di Lucrezia ha preso parte a 185 competizioni fra cross, pista e su strada, e a numerose gare di maratona, dove si è messo in luce il fanese Riccardo Quattrini con il settimo posto sui 42,195 chilometri della ColleMarathon, chiusi nell’ottimo tempo finale di 2 ore 48’55’’. Ottimi risultati anche di Rita Settimio e Roberto Racchini nelle massacranti prove di trail, del triatleta Alessandro Vitali, e di Daniele Pradarelli, oro di categoria nel circuito provinciale "CorrerexCorrere". Premio anche ad Elisa Gorgolini di Pesaro, 90 anni. Per la stagione 2024 vestiranno i colori gialloblù i nuovi arrivati Enrico Del Vecchio, Marco Manenti e l’argentino Luis Abbiati.

Leonardo Oliva