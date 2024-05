Podismo. Lucrezia vince sul Titano. Premio a Rita Pavone

A San Marino, si è svolta una gara di trail running sulla distanza di 13 chilometri e mezzo, dedicata alla memoria del pilota Ayrton Senna, deceduto trent’anni fa, sulla pista dell’autodromo di Imola, durante il Gran Premio di San Marino. Un percorso suggestivo, ma molto impegnativo, si è snodato su un dislivello di 850 metri, portando rapidamente i partecipanti dalla rocca alle pendici del monte Titano. Doppio successo per il gruppo podistico ‘Fano Corre L. Tonelli’ del presidente Enrico Fabbroni, con il primo posto di Leonardo Renni nella categoria MM65, che ha coperto la distanza in un’ora e 57 minuti, e quello di Annamaria Masetti nella categoria Mf60, al traguardo dopo 2 ore e 20 minuti.

La podista pesarese Rita Pavone tesserata per il Gruppo Podistico Lucrezia è stata premiata Per questo motivo, nella sala rossa dall’assessore allo sport del Comune di Pesaro, Mila Della Dora. Nella pergamena si legge: "Atleta di Pesaro, tesserata per il Gruppo Podistico Lucrezia, ha raggiunto innumerevoli titoli italiani e regionali su pista, nella corsa campestre e nelle competizioni su strada. Tra quelli del 2023: l’oro italiano sui 1500 metri in pista ad Acireale, il bronzo europeo sui 10.000 metri in pista a Pescara; il titolo regionale sui 10 km in strada a Porto Sant’Elpidio. Ultimo in ordine di tempo è la medaglia d’oro vinta ad aprile 2024 ai Campionati Master su strada di Tolentino; dello stesso mese anche il titolo di miglior atleta delle Marche assegnato da Fidal Marche".

l. d.