Podismo. Maratonina di Voltana, tutto pronto. Domenica più di mille al via

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista della Maratonina di Voltana, in programma domenica 3 dicembre con ritrovo, partenza (alle 9.30) ed arrivo in Piazza dell’Unità d’Italia. Una manifestazione, organizzata dalla locale Società Podistica e giunta quest’anno alla 37ª edizione, che come sempre richiama nella maggiore frazione lughese oltre un migliaio di podisti, diversi dei quali provenienti da fuori regione. Lungo la canonica distanza di 21,097 chilometri, la gara ‘agonistica’ si snoderà attraverso diverse località limitrofe, tra cui Ciribella, Passogatto, San Bernardino, Belricetto, oltre che naturalmente Voltana. Il ritrovo avverrà in piazza Unità a partire dalle 7.30, con partenza ufficiale alle 9.30. Contestualmente è in programma una camminata ludico motoria (due percorsi alternativi, 8 e 3 km) aperta a tutti, con lo scopo di favorire l’attività motoria e la socializzazione per le persone di ogni fascia di età. Non mancherà poi un ‘Percorso Scuola’ (1 km) che vedrà la partecipazione di una rappresentanza di alunni delle locali scuole elementari.

Premiazioni dalle 11.30. Quest’anno gli organizzatori hanno voluto dare alla kermesse un’impronta ‘identificativa’, assegnando ai partecipanti un pettorale con i colori di Voltana, ossia l’arancio ed il verde. Per garantire una cornice di sicurezza adeguata, saranno impegnati circa 100 volontari della società organizzatrice nonché personale A.A.R.I. - CB di Lugo, un gruppo di ciclisti (che farà da apripista), due ambulanze della Pubblica Assistenza di Lugo con personale sanitario, due medici e ‘Dae’.

L’organizzazione ricorda ai partecipanti il rispetto del codice stradale, visto che le strade interessate dai vari percorsi non saranno chiuso al traffico. A presiedere la Podistica Voltana, che ad oggi conta circa 140 tesserati tra camminatori e ‘Agonisti’, è Pietro Ferraro, eletto dopo la prematura scomparsa, avvenuta a settembre 2022, dello storico ed infaticabile presidente Francesco ‘Checco’ Voltana. La Maratonina di Voltana, inserita nel calendario delle società podistiche ravennati e in quello della ‘Scarpaza’, è valida come prova del campionato su strada Uisp 2023 nonché quale 15° memorial Raffaele Lolli, 12 memorial Giovanni Manzoni e secondo memorial Francesco Bacchini.

Luigi Scardovi