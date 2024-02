Podismo. Marcia ’Numa e Remo’

Organizzata dalla Polisportiva Azzurra, è in programma domani una marcia non competitiva con partenza da via Monfalcone 148, ex circolo Beverini a Rebocco, a partire dalle 8.30 su due tracciati di 12 e 6 chilometri. Scopo della camminata a passo libero, giunta alla quarta edizione, è ricordare Numa e Remo, attivisti e soci della polisportiva recentemente scomparsi. I percorsi favoriranno sentieri e antiche scalinate, alla riscoperta delle frazioni collinari a nord ovest della città. Lungo il percorso e all’arrivo punto di ristoro, alla fine a tutti i partecipanti un riconoscimento, al più giovane dei camminatori il Trofeo memorial Numa e Remo, al gruppo sportivo più numeroso il Trofeo Polisportiva Azzurra, a tutti gli altri gruppi coppe e targhe di partecipazione. Intanto, nei giorni scorsi, si è svolta l’assemblea provinciale del Comitato Marce con premiazione delle marciatrici e marciatori che, nel corso del 2023, hanno partecipato alle camminate in calendario: nell’anno del 40° dalla fondazione, il Palio del Marciatore è stata una bella t-shirt con stampato il logo del Comitato. Alle prime 5 società che hanno partecipato alla kermesse con maggior numero di partecipanti, sono andate a ricordo delle pergamene, a tutte le altre associazioni e gruppi sportivi presenti all’assemblea, il gagliardetto del Comitato Marce. m. magi