Podismo. Modenesi protagonisti alla Cervia Run, Ricchi prima nel femminile

È stata una fortunata trasferta per il podismo modenese quella di domenica scorsa in terra di Romagna, a Cervia. La combinazione di meteo decisamente favorevole per la prima domenica di primavera, della mancanza di competitive vicine e della prima edizione di una nuova corsa, competitiva e non, ha portato a Cervia un significativo drappello di modenesi che ha ottenuto ottimi risultati, soprattutto per i colori dei Modena Runners Club (presenti in massa) e della Fratellanza; ma vi erano anche atleti di altre società, come san Vito, Guglia e Torrazzo.

L’atteso appuntamento Cervia Run prevedeva due percorsi agonistici su strada, di 10 e 21 chilometri complessivi, per la massima parte sul lungomare ed intorno al porto ed ai magazzini del sale.

La distanza maggiore (due giri dello stesso tracciato) poteva essere corsa anche in staffetta di due componenti. Sono stati oltre mille i partecipanti alle corse competitive ed altrettanti quelli della camminata, il cui intero ricavato è andato in beneficenza.

Ed ecco i risultati conseguiti dai modenesi nelle varie gare. Partiamo dalla 10 chilometri: Fabrizio Gentile continua a dimostrare il suo stato di grande forma; è quarto assoluto e primo nella categoria M50 con 36’22"; Maurizio Gentile è settimo assoluto e primo degli M55 in 37’20". Lucia Ricchi è prima assoluta fra le donne in 41’17". Nella mezza maratona il frignanese Simone Colombini è 19° assoluto in 1h19’33"; il ’doc’ Giacomo Carpenito è 25° assoluto ma primo nella categoria M50 in 1h21’18". Sempre sulla "mezza" Laura Bertoni è seconda donna assoluta in 1h29’35" mentre Elisa Ragazzi, moglie di Fabrizio Gentile, è ottava assoluta e seconda della categoria F35 in 1h33’.

Veniamo alle staffette: quella di Andrea Baruffi ed Aurora Imperiale è risultata la prima staffetta mista (e seconda assoluta) in 1h20’12". Sonia del Carlo e Sara Calzolari hanno invece vinto come prima staffetta femminile in 1h41’23". Come si vede, un bottino decisamente soddisfacente per i nostri colori; segnaliamo infine come Modena abbia partecipato attivamente anche all’organizzazione della Cerviarun, con la partecipazione del giudice di gara, che risponde al nome di Vincenzo Mandile.

