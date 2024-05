Podismo Nelle gare di Pistoia, Bonelle e San Sepolcro. Parco Apuane: in luce Bandini, Lucaci, Pruno. Nannizzi e Micchi

Tante gare e buone prestazioni per gli atleti del Parco Alpi Apuane, protagonisti in pista, nel trail e sulla strada. Alla quinta edizione del ’Montalbano EcoTrail’ di Firenze, gara di 16 km, buona prova per Paola Stefani. Alla quarta edizione della ’Rapidissima’ di Savona, gara di 10 km, buona prova per Luca Salotti. Alla 12ª edizione della ’Ecocorsa del Lago’, gara di 11,5 km a San Sepolcro, vittoria assoluta per Nicolò Bandini. Nella 44ª edizione della ’London Marathon’, buone prove per Roberto Tognari (2h46’) e Irene Monterotto. Alla 38ª edizione del trofeo ’Ultimo Ghibellino’ di Pistoia, gara di 18 km, vittoria assoluta per Ioana Lucaci e buone prove per Davide Pruno (quarto assoluto), Maricica Lucaci e Giovanni Tommasi. Sempre a Pistoia, alla ’Maratonina del Partigiano’ di Bonelle, secondo posto assoluto per Andrea Nannizzi, terzo posto assoluto per Marta Micchi (nella foto), vittoria di categoria per Giorgio Davini (SM50), secondo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60), terzo posto di categoria per Flavia Cristianini (SF55) e buone prove per Simone Cimboli, Federico Gonfiantini, Manuel Tilocca, Paolo Cogilli, Marco Mattei, Alessandro Gualtieri, Giada Abbattantuono, Fabio Belletti, Ludmillo Dal Lago, Paola Lazzini e Maricica Lucaci.

ma.mu.