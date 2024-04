Podismo. Oggi a Russi al via il campionato delle Giovani promesse

Con la prima tappa in programma oggi a Russi, riparte il campionato giovanile delle ‘Promesse di Romagna’, manifestazione che lo scorso anno ha festeggiato 30 anni. Il circuito conta 14 gare che si disputeranno in varie località della Romagna e con una tappa a Castenaso (Bologna). Ammessi a partecipare tutti i bambini (anche senza società di appartenenza) nati dal 2007 al 2022, e suddivisi in 7 categorie in base all’età, che correranno su diverse distanze (dai 500 ai 2000 metri) e su percorsi, tracciati in assoluta sicurezza e su diverse tipologie di terreno: pista, strada, cross. Al termine di ogni gara poi ristoro e premiazione per tutti i giovani atleti, Inoltre, dopo cinque gare disputate, non mancherà anche un premio tecnico offerto dagli sponsor e per concludere una bella premiazione finale al termine di tutte le tappe del circuito dell’anno. Alle tappa di Russi seguiranno quelle di Punta Marina (21 aprile), Lugo (1° maggio), Alfonsine (3 maggio), Fornace Zarattini (26 maggio), Ponte Nuovo (2 giugno), Fusignano (7 giugno), San Patrizio (26 agosto), Voltana (11 settembre) e altre.

l.s.