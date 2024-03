Podismo Ottimi risultati nelle varie gare. Il Parco delle Apuane brilla anche su strada. Exploit di Girleanu

Non solo cross in casa del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar che, dopo avere conquistato per la prima volta nella sua storia il titolo di campione italiano nella specialità della campestre, continua a raccogliere successi anche nelle gare su strada. Alla 22ª edizione della ’Strasimeno’ di Castiglione del Lago, secondo posto di categoria (SM55) per Michelangelo Fanani sulla distanza dei 21 km, e ottima prova di Adriano Mattei (quarto assoluto) sulla lunghezza di 34 km. Nella 40ª edizione della ’Strapazza’ di Lastra a Signa, gara di 10 km, vittoria assoluta per Roxana Girleanu (nella foto), primo posto di categoria per Giorgio Davini (SM50), terzo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60) e Maricica Lucaci (SF60) e buone prove per Nicola Matteucci, Manuel Tilocca, Maurizio Pierotti, Luca Tomei e Lorena Meroni. Alla terza edizione della ’Woman’s Day’ di Venturina, corsa su strada di 10 km, secondo posto di categoria per Marco Sagramoni (SM40), terzo posto di categoria per Barbara Donati (SF50) e buone prove per Pierangelo Simonini e David Pallini. Infine, nella ’Barcelona Marathon’, in Spagna, ottima prova di Francesco Luparini con il tempo di 2h49’32“.

ma.mu.