Podismo Parco Alpi Apuane. Esposti e Vanni vincono nel ’Duathlon della Valbisagno’

Settimo posto assoluto per Antonino Lollo, l’atleta del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar, che alla 15ª edizione della ’Mezza Garda’, la mezza maratona corsa sulle strade di Padenghe sul Garda (Brescia), ha conquistato un ottimo piazzamento in preparazione alla maratona di Verona (manifestazione valida per campionato italiano del prossimo 19 novembre). Il fondista biancoverde ferma il cronometro sul tempo di 1h8’, un tempo che indica il buon stato di forma del podista atteso ad una prova interessante. Successo biancoverde anche per la coppia formata da Nicola Vanni (nella foto) e Federico Esposti nella quinta edizione del ’Duathlon della Valbisagno’, nel genovese. I due atleti del Parco Alpi Apuane sono stati rispettivamente impegnati sulla distanza dei 7 km per il podista e sui 20 km per il ciclista, conquistando il primo posto.

Intanto la società del presidente Graziano Poli è al lavoro per organizzare la terza edizione della ’Scalata all’Antro del Corchia’, corsa su strada con arrivo all’ingresso della grotta, in programma sabato 16 dicembre con partenza da Levigliani. La gara è valida come ultima prova del Criterium podistico toscano e chiuderà l’attività del sodalizio biancoverde per l’anno in corso.

ma.mu.