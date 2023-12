Podismo Parco Apuane ancora protagonista. Bascherini in evidenza alla Coppa Santo Stefano

Atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde in gara anche a Santo Stefano. Nella 69ª edizione della classica Coppa Santo Stefano di Vallecchia, di 6,2 km, su un percorso collinare che ha visto al via oltre 150 podisti, vittoria di categoria per Luciano Bianchi (SM60), secondo posto di categoria per Stefano Simi (SM50), Fabio Belletti (SM60) ed Elena Genemisi (SF45), terzo posto di categoria per Andreea Lucaci (SF) e buone prove per Mimmo Marino, Giorgio Davini, Giampaolo Filauro, Gino Cappelli, Paola Lazzini, Fabrizio Santi, Maricica Lucaci e Giovanni Marra. Nella categoria elite buone prove per Stefano Bascherini (6° assoluto), Mirco Pierotti e Nicola Vanni. Nel 20° Trofeo Zaza di Firenze (13 km) con oltre 750 partenti, secondo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60) e buone prove per Maurizio Pierotti, Roberto Ria, Manuel Tilocca e Riccardo Durano. Nell’8ª Corsa di Babbo Natale a Terranuova Bracciolini, di 9,2 km, vittoria di categoria per Andi Dibra (SM50). Grande la soddisfazione del presidente biancoverde Graziano Poli, per un’altra stagione che ha visto la società primeggiare in regione e classificarsi tra le migliori in Italia.

ma.mu.