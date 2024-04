Podismo Parco Apuane in luce nella mezza maratona. Bandini e Cappelli campioni toscani. Ria vince a Casciana

Piazzamenti e buone prove per gli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar ai nastri di partenza di diverse gare in regione e fuori. Nel campionato regionale di mezza maratona, inserito nella 34ª edizione della Prato Half Marathon, titolo di campione toscano per Nicolò Bandini (secondo assoluto) e Gino Cappelli, terzo posto di categoria per Nicola Matteucci (SM55) e Barbara Casaioli (SF50) e buone prove per Adriano Mattei, Enrico Manfredini, Francesco Luparini, Francesco Fabbri, Giorgio Davini, Manuel Tilocca, Federico Gonfiantini, Roberto Tognari e Gianfranco De Santis. Al campionato italiano di mezza maratona, inserito nella 18ª edizione della ’Mezza di Genova’, buone prove per Simone Cimboli, Roxana Girleanu, Aldo Allori, Luciano Bartoli e Simone Bordigoni. Alla ’K10’ di Casciana Terme, gara appunto di 10 km, vittoria assoluta per Roberto Ria e bella prova per Luca Lombardi (quarto assoluto). Infine, nella 9ª edizione della mezza maratona di Rimini, buona prova per Cosimo Debolini.

ma.mu.