Podismo, partenza e arrivo da piazza XXIV Maggio. Grandi e piccoli tutti di corsa . Scatta stamattina ’Vivicittà’

I 40 anni di Vivicittà tra sport e promozione sociale. Tutto questo tra corsa, camminata, villaggio associazioni, scuola, musica e camminata con gli amici a 4 zampe.

Una manifestazione nazionale, giunta alla quarantesima edizione, organizzata da Uisp Ferrara, patrocinata dal Comune di Ferrara e con il contributo di alcuni partner. Si terrà oggi con partenza e arrivo in piazza XXIV Maggio, corsa competitiva per adulti e giovani oltre alla camminata non competitiva.

Al Vivicittà sarà allestito il ‘villaggio delle associazioni’ presenti Avis Ferrara, Centro donne giustizia, Legambiente, Lega del cane, AiC, Ado, Ant, Arcigay, Arci, Le Passeggiate di Agata, Anffas, Germoglio, Csv, Lilt, Centro salute mentale, Ail, Cidas, Contrada di San Giacomo e il Mantello.

"Questa manifestazione – spiega Eleonora Banzi di Uisp – è denominata la corsa più grande del mondo perchè si tiene in contemporanea in tante città italiane ed estere, con un’unica classifica con tempi compensati.

Molte le novità quest’anno in serbo che riguardano l’organizzazione. Nello specifico a Ferrara il percorso attraverserà le vie del centro, presenti due postazioni musicali.

Altra novità, quest’anno abbiamo coinvolto 40 alunni del liceo Roiti con un percorso di formazione".

Ritrovo dalle 7.30 in piazza XXIV Maggio, 9 partenza categorie giovanili con distanze di 300-500 e 1500 metri, alle 9.30 gara competitiva (10km), camminata non competitiva (5/10 km) e la novità della camminata con gli amici a quattro zampe, in collaborazione con la Lega del Cane.

La manifestazione sarà al 100% plastic free, inoltre, durante la manifestazione una delegazione di volontari di Legambiente raccoglierà rifiuti lungo tutto il percorso.

"Un evento – ha detto l’assessore Alessandro Balboni il giorno della presentazione – che si svolge così all’aperto fa piacere per l’attenzione verso l’ambiente, con le iniziative promosse con Legambiente e che sarà plastic free. Come amministrazione ringraziamo gli organizzatori dell’evento".

Mario Tosatti