Podismo. Questa mattina si corre il trofeo ’Città di Cona’

Ritorna il ‘Città di Cona’ memorial ‘Primino Nava’. Attesa oggi per la quarantottesima edizione di una delle classiche del podismo ferrarese, organizzata dalla Folgore Cona dello storico presidente Fabio Nava. Quest’ultimo ha deciso di ripresentare il percorso collaudato in questi decenni, completamente in piano, che permetterà agli atleti di ricercare record personali su ognuna delle distanze proposte dal programma di gara. Alla gara podistica potranno partecipare tutti i tesserati Uisp ed in possesso di certificato medico agonistico. Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato per le 7.30 in via Comacchio nel piazzale antistante l’Arci di Cona. Alle 9 prenderà il via la mini podistica di 1,2 km, poi alle 9,30 sarà la volta della competitiva femminile e maschile. La partenza delle 10,15 sarà riservata alla gara più attesa, la competitiva maschile.