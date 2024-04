Podismo. Rita Pavone inarrestabile. Vince il titolo regionale

Si allunga l’inarrestabile striscia di vittorie per la pesarese Rita Pavone tesserata per il Gruppo Podistico Lucrezia presieduto dal dinamico Bruno Toccaceli, podista anche lui. Dopo le tante medaglie conquistate nel corso della interminabile carriera, l’atleta lucreziana non conosce ostacoli e si aggiudica con autorità anche la medaglia d’oro ai Campionati regionali individuali Master su strada disputatisi a Tolentino in provincia di Macerata. L’ennesimo titolo marchigiano conquistato in questa stagione, è arrivato al termine della gara sui 10 chilometri riservati alla fascia d’età SF60, dominata fino dalle prime battute e culminata con un’apoteosi finale e chiusa con il tempo di 48’08".

l. d.