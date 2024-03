Podismo: sarà utilizzato in buona parte anche il tracciato della pista ciclopedonale lungo l’Arno. Eco Mezza maratona del Casentino. Sono attesi oltre 250 atleti al via

ORTIGNANO

È tutto pronto per la nona edizione della eco Mezza maratona del Casentino, in programma per oggi dalle 8,30 a San Piero in Frassino nel comune di Ortignano Raggiolo. L’evento organizzato dalla Casentino Running, con la collaborazione di Up Policiano e del Comune di Ortignano, vedrà la partecipazione all’inaugurazione della manifestazione, del sindaco Emanuele Ceccherini, del consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, del presidente del Coni di Arezzo Alberto Melis e del presidente Uisp Marisa Vagnetti. Al via 250 partecipanti, tra podisti di livello e appassionati di sport, che si misureranno su due tracciati competitivi rispettivamente da 10 e 20 km, ma sarà possibile partecipare anche alla eco passeggiata non competitiva di 3 km aperta a tutti: amanti della corsa, habitué della camminata, famiglie e chiunque voglia iniziare la giornata all’insegna dell’attività fisica. I percorsi sono pressoché pianeggianti e utilizzeranno in buona parte anche il tracciato della pista ciclopedonale lungo il fiume Arno.

"L’ultima edizione – afferma Marina Zoccola, presidente del Casentino Running – ci ha regalato tanta soddisfazione. L’evento, che è cresciuto moltissimo, è principalmente sportivo, ma ha anche l’obbiettivo di valorizzare ed esaltare le bellezze paesaggistiche dei nostri territori. Da non dimenticare poi l’aspetto solidale, la cifra raccolta dalla camminata non competitiva sarà infatti devoluta all’associazione Tecla, la cui missione è quella di operare nei contesti sociali più poveri. Sarà inoltre possibile – prosegue – prenotare il pranzo nel nuovo centro polifunzionale di San Piero in Frassino, e negli stessi locali sarà organizzata la mostra fotografica di Maria Vittoria Lusini, in arte ‘Mavilus’. Sono previsti, oltre ai premi per i vincitori e la medaglia creata dall’artista Sara Lovari, gadget e ricordi per tutti i partecipanti".

Sara D’Alessandro