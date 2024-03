Podismo, successo della mezza maratona del Metauro. Ercoli conquista l’oro

Grande successo per la 3ª edizione della "Mezza Maratona del Metauro", gara nazionale Fidal di km 21,097, valida per il 2° Trofeo BCC del Metauro organizzata dall’Asd Running Club Fossombrone ed inserita nel circuito provinciale Uisp. La competizione, che ha visto 600 partecipanti al via, è partita dal piazzale Gran Torino, ha attraversato le frazioni di San Lazzaro, Calmazzo e Villa Furlo (dove era situato il giro di boa); poi di nuovo Calmazzo, San Lazzaro, le Marmitte dei Giganti e ritorno a Fossombrone con arrivo nel punto di partenza. Ha vinto il carabiniere di Rio Salso, Fabio Ercoli tesserato per il Gs Lucchese con il tempo di 1h10’41’’ che ha preceduto El Haissoufi Ismail (1h11’11’’), Eddami Ahmed (1h11’17’’), il gemello Marco Ercoli (1h11’38’’) e Davide Poggi (1h12’17’’).

Tra le donne ha trionfato Silvia Luna (Grottini Team Recanati) con il tempo di 1h22’35’’ davanti alla pesarese Laura Giordano (1h27’04’’), poi Luana Leardini (1h28’57’’) e Chiara Mainardi (1h31’27’’). Hanno vinto il trofeo Avis: Riccardo Quattrini (Gp Lucrezia) e Chiara Mainardi (Avis Aido Urbino). Questi, invece, i vincitori delle varie categorie: Luca Boinega (Atl. Urbania), Mirco Pettinelli (Atl. Senigallia), Stefano Bertozzi ((Atl. Cesenatico), Pasquale Roberto Rutigliano (Bitonto Runners), Riccardo Quattrini (Gp Lucrezia), Francesco Berardi (Atl. Avis Castel San Pietro), Luigi Vagnoli (Dynamyk Fitness), Maurizio Vagnoli (Dynamyk Fitness), Penelope Crostelli (Marotta Mondolfo Run), Elena Smacchia (Avis Aido Urbino), Francesca Carboni (Fano Corre Tonelli), Anna Maria Masetti (Fano Corre Tonelli). Tra le società prima con 90 iscritti l’ Avis Aido Urbino.

l.d.