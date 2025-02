Podismo: Terre di Siena Ultramarathon. Quercioli firma il tris, Zaccagni è la regina nei 50 km

Un tiepido sole ha salutato gli oltre mille partecipanti alla ‘Terre di Siena Ultramarathon’ giunta alla decima edizione con la possibilità per gli iscritti di partecipare a diverse tipologie di percorsi. "E’ stata una giornata bellissima – dice la presidente del comitato Uisp di Siena, Lorella Bernini – con un tempo e un clima perfetti e la soddisfazione di 1050 atleti che hanno preso parte alle diverse tipologie di corsa. Questo risultato è merito di tanto lavoro organizzativo, della collaborazione di partner e istituzioni, ma anche di passione e sorrisi di oltre cento volontari. Mi impegnerò per riportare il percorso di gara con la partenza da San Gimignano. Spero che si possano accogliere i partecipanti nella Manhattan del Medioevo".

I risultati: nella 18 km vittoria per Andi Dibra (Asd Pol. Chianciano) in 1h04:11 subito seguito da Juri Mazzei (Gp Parco Alpi Apuane) e Nicola Severini (Asd Pol. Chianciano). Gara femminile con Camilla Paracchini (Uisp Atl. Siena) che arriva in sprint in 1h11:18 seguito da Ilaria Colonnelli e Sonia Ciampalini (Pol. I’Giglio). Nella gara da 32 km arrivo in volata per Andrea Rofena (Atl. Montefiascone Asd) in 1h59:18. Argento per Gabriele Fiesoli (Asd Podistica Medicea), bronzo per Bruno Giusti (Toscana Atl. Empoli Nissan). Per le donne è Martina Mantelli (Toscana At. Empoli Nissan) in 2h22:43 a vincere. Poi Grazia Razzano (Caivano Runners) e Lisa Rocco (Pol. Cykeln Team Asd). Infine la gara da 50 km. Per gli uomini firma il tris Emanuele Quercioli (Polisportiva Ellera Asd) già vincitore nelle ultime due edizioni (3h32:33). Secondo Simone Montelaghi (Ass. Pol Scandianese), terzo Roberto Gheduzzi (Team Mud&Snow Asd). Nelle donne vince Ilaria Zaccagni (Atl. Casone Noceto) in 4h04:22. Per l’argento c’è Irene Zamboni (Atl. Valsugana Trentino) chiude Loredana Serra (Vicenza Runners) in 4h20:43.

Guido De Leo