PODISMO. Torre di Gnicche. Domenica la corsa. Obiettivo 350 iscritti

Torna la corsa podistica "Su e Giù per la Torre di Gnicche", organizzata dall’Amatori Podistica Arezzo e patrocinata dal Comune di Arezzo. L’appuntamento è per domenica 4 febbraio con ritrovo dei partecipanti alle ore 8 e partenza alle 9.30 nella cornice di Villa Severi, teatro anche del traguardo. Le iscrizioni saranno aperte fino a domani sulla piattaforma Icron. Lungo il percorso di 13 chilometri, immancabile il passaggio dalla torre di Gnicche dopo aver attraversato via dei Cappuccini e prima di giungere a San Fabiano, San Polo, Antria e fare ritorno a Villa Severi attraverso via San Filippo. Remo Merli, presidente del gruppo sportivo, ha aggiunto alcuni dettagli: "Si tratterà della 19esima eizione dell’evento. L’obiettivo è superare i 350 partecipanti dello scorso anno. Oltre ai primi otto di ogni categoria premieremo anche i veterani della podistica".