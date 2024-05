Podismo. ’Trofeo Liberazione’, domenica torna una classica a Fossanova San Marco

Tutto pronto per il ‘Trofeo Liberazione’. Domenica 12 maggio a Fossanova San Marco, ritorna una ‘classica’ del podismo ferrarese, organizzata dalla Polisportiva Quadrilatero, con collaborazione di Uisp Ferrara e il patrocinio del Comune di Ferrara.

Un appuntamento giunto alla 48^ edizione, anticamente si correva in concomitanza del 25 aprile, da cui prende il nome ‘Trofeo Liberazione’, la data è stata successivamente cambiata e per tanti anni era la domenica più vicina alla storica ricorrenza per poi stabilizzarsi nella metà del mese di maggio, come avviene ormai negli ultimi decenni. Il ritrovo dei partecipanti è quindi per domenica 12 maggio dalle 7.30 al campo sportivo di Fossanova San Marco di Ferrara.

I primi a partire saranno i giovani della mini podistica, che si sfideranno sulle due distanze dei 400 e 2000 metri con partenza alle 9, percorrendo le strade del paese.

A seguire alle 9.40 prenderà il via la gara competitiva di 11,50 km, dove si accoderanno anche i partecipanti alla camminata ludico motoria manifestazione a passo libero non competitiva con possibilità di scelta tra i due percorsi dei 11,50 o 6,20 km.

La partecipazione è aperta ai tesserati Uisp, enti di promozione sportiva e liberi in possesso di regolare certificazione medica o libretto verde in base all’età. Le gare competitive sono inserite nella quinta tappa del campionato provinciale Uisp Ferrara.

Il percorso della gara partirà da via Maddonna della Neve, percorrendo poi la Sp65, svoltando in una parte sterrata e fare ritorno fino a raggiungere la località di Gaibanella e proseguire verso Gorgo, raggiungendo infine il centro sportivo di Fossanova San Marco, dove ci sarà l’arrivo dei partecipanti a fine gara.

