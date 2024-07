Trofeo Ottanelli, le foto e la classifica della corsa

Firenze, 3 luglio 2024 – Nel cuore di Firenze, tra le ombre lunghe del tramonto e il bagliore dorato della "Golden Hour", si è svolta la quattordicesima edizione del Trofeo Ottanelli, una gara podistica che rappresenta non solo un evento sportivo di rilievo ma anche un commovente tributo alla memoria di Lorenzo Ottanelli. Ideata da Mauro Pieroni e organizzata con la collaborazione della squadra UP Isolotto, questa corsa ricorda un amico caro, appartenente alla Polizia Municipale di Firenze, e prevede una speciale classifica dedicata alle forze dell'ordine. Come sempre il trofeo ha un significato ancora più profondo per gli organizzatori della UP Isolotto che ricordano anche l'amico ed ex presidente Mauro Pieroni, questo è per tutti un momento di riflessione e ricordo. La gara, certificata su una distanza esatta di 10 km, permette agli atleti di tutte le età e livelli di sfidarsi, offrendo un'opportunità unica per verificare la propria condizione fisica in un contesto suggestivo e ben organizzato.

Qui LA CLASSIFICA

La competizione ha visto emergere Bouras Ayoub del GS Maiano, che ha siglato il record della gara con un tempo straordinario di 30'06". Una performance che non solo rappresenta un traguardo personale di grande rilievo, ma che ha anche entusiasmato il pubblico presente. Tra le donne, la veterana Stefania Bargiacchi ha tagliato il traguardo per prima con un tempo di 39'54", dimostrando una volta di più la sua eccellenza e distaccando nettamente le concorrenti più giovani della categoria assoluta.

Il percorso della gara si snoda attraverso il magnifico Parco delle Cascine, con la partenza situata nei pressi della Piscina delle Pavoniere. I podisti hanno avuto il privilegio di correre immersi in una luce magica, quella della "Golden Hour", che in fotografia indica una condizione di luce particolarmente suggestiva e dorata. Questo scenario incantevole, unito alla sapiente organizzazione dell'evento, ha contribuito a richiamare oltre 800 atleti, rendendo il Trofeo Ottanelli la gara Uisp più partecipata di Firenze.

Oltre all'aspetto sportivo, la gara ha avuto anche un'importante finalità benefica. Il ricavato dell'evento è stato destinato alla Fondazione AMI Versilia, che si occupa di adozioni a distanza. Una cocomerata abbondante ha accolto i partecipanti al termine della corsa, consolidando il senso di comunità e solidarietà che caratterizza questa manifestazione. Il Trofeo Ottanelli si conferma così non solo come un appuntamento imperdibile per gli amanti del podismo, ma anche come un evento che unisce sport, memoria e solidarietà in un mix perfetto di emozioni e partecipazione. Un tributo sentito e un'opportunità per fare del bene attraverso la passione per la corsa.