Podismo. Trofeo ’Otto Comuni’ a Copparo. Percorso lungo le vie principali

Entra nella fase finale il ‘Trofeo Otto Comuni’ con le ultime decisive gare. Domenica 25 febbraio ritorna la storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp comitato di Ferrara in collaborazione con il gruppo podistico Invicta Copparo. Il calendario del trofeo ‘Otto Comuni’ è arrivato alla quarta e penultima tappa nel Comune di Copparo, con partenza e ritrovo nella piazza municipale a partire dalle 8. Il percorso sarà lungo le vie principali del paese. Il programma delle partenze sarà differenziato per distanze, che varrà per ogni singola tappa del trofeo. Alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi sulla distanza di 6 km.

Una quarta tappa che permetterà di delineare ancor più le singole classifiche di categoria, quelle adulti sia maschili e femminili, oltre a tutte quelle del settore giovanile. Al momento nella classifica a punti delle società, invece, vede al comando Atletica Copparo, seguita da Quadrilatero Ferrara. Nella terza tappa svoltasi il 4 febbraio a Formignana la vittoria tra gli adulti è andata all’atleta monselicense Federico Valandro (Quadrilatero Ferrara), mentre tra le donne successo per Elenia Agnoletto (Faro Formignana), invece, tra gli allievi vittoria di Ludovico Dondi (Atletica Copparo). Il prossimo ed ultimo appuntamento del ‘trofeo 8 comuni’ sarà a Jolanda di Savoia il 3 marzo. Le premiazioni saranno sempre in base alla categoria e i premiati saranno i primi cinque delle stesse, inoltre, anche nell’edizione 2024 avrà la speciale classifica del venticinquesimo ‘giro degli otto comuni’ che premierà i primi e le prime tre in base alla miglior somma dei tempi di tutte le cinque prove del trofeo ‘otto comuni’. La storica manifestazione Uisp Ferrara è nata nel 1975 da un’idea dell’allora presidente del gruppo Oras Copparo Ivano Rossoni, che insieme all’amico Alberto Zanetti e Arci Uisp Ferrara.

Mario Tosatti