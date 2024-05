Podismo, tutto pronto per la 10K Run Empolese

Empoli, 29 maggio 2024 – Sarà un 2 giugno davvero speciale per Empoli, che per una domenica andrà di corsa. Dopo la gioia per la salvezza calcistica della domenica precedente, saranno i podisti i “padroni” delle strade nella Festa della Repubblica. Si svolgerà infatti la terza edizione della 10K Run Empolese, gara che in pochissimi anni è già diventata una delle classiche toscane sulla distanza dei 10 km, ormai “sdoganata” anche a livello internazionale. Inserita nel calendario Uisp, la manifestazione ha raggiunto numeri importanti come testimoniati dai 291 classificati dello scorso anno. Per il momento è ancora presto per capire se il numero verrà superato, anche se le premesse sono positive, come anche per capire quali saranno i favoriti della competizione, anche se fra i primissimi a dare la propria adesione c’è Martina Martelli, vincitrice dell’edizione inaugurale e terza lo scorso anno. Non cambia il percorso rispetto al 2023, completamente pianeggiante e dove si possono ottenere ottime prestazioni. I primati della gara sono di Stefano Massimi, 32’21” nel 2022 e di Maddalena Pizzamano, 37’34” nel 2023. La gara, dedicata alla memoria di Fabrizio Camaggi, è abbinata a una non competitiva di 5 km. Epicentro dell’evento è lo stadio Carlo Castellani, da dove, dalla pista di atletica lato maratona, verrà dato il via alle ore 9. L’impianto garantirà tutti i servizi, compresi spogliatoi e docce. La quota d’iscrizione è di 10 euro, ai primi 300 iscritti andrà un corposo pacco gara comprendente zainetto e bottiglia di vino. Il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara potrà essere effettuato presso i tavoli di segreteria dalle ore 7:30. A fine gara sono previsti ben 50 premi di categoria oltre a un riconoscimento per le prime 5 società. Per informazioni: Asd Podistica Empolese, tel. 333.4683796, [email protected] Maurizio Costanzo