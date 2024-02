Podismo. Una camminata di solidarietà per Ado. Duecento partecipanti tra le vie del centro

Una camminata per la solidarietà con la Fondazione Ado dedicata agli innamorati e non solo. In una domenica mattina ‘graziata’ dalla pioggia si è tenuta la ‘Ferrara Love Walk’, che ha festeggiato la settima edizione in piazza Municipale per anticipare San Valentino. Il ricavato dell’evento, organizzato in collaborazione con Feshion Eventi, l’Associazione Pubblica Assistenza Ferrarese con il patrocinio del Comune e di Uisp, sarà devoluto ad Ado. La partenza sotto l’arco è stata in piazza Municipale per la camminata non competitiva di circa 5 km. Un percorso che ha toccato alcuni dei punti storici e noti della città, che si è snodato tra le vie del centro estense passando per Corso Martiri, Viale Cavour fino al Belvedere per salire sulle Mura, percorrere le Mura fino alla Porta degli Angeli ‘Casa del Boia’, quindi Corso Ercole I D’Este e proseguire fino a raggiungere di nuovo Corso Martiri e la piazza municipale. Al termine un ricco ristoro offerto dai volontari di Ado. Mario Tosatti