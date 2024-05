Podismo: una settimana alla gara internazionale organizzata dalla Polisportiva Policiano. Le anticipazioni sul percorso. Scalata al Castello, arriva la carica dei big

AREZZO

Il conto alla rovescia è già cominciato per la Scalata al Castello, gara Internazionale di corsa su strada, in programma domenica 26 maggio e che vedrà tanti big del podismo per le strade di Arezzo. La competizione è organizzata dalla Polisportiva Policiano ed è patrocinata dalla Regione Toscana, dalla Provincia e Comune di Arezzo, dalla Federazione di Atletica Leggera e dal Coni. La gara maschile sulla tradizionale distanza dei 10 Km, mentre quella femminile sui 5 km. Partenza da via Crispi, quindi poi via Roma, rotonda di Guido Monaco, via Guido Monaco, via Garibaldi fino a Piazza Sant’Agostino, via Margaritone, via Crispi e arrivo via Roma. Dodici giri per gli uomini, sei per le ragazze. Tra le atlete annunciate al via, le gemelle keniane Carolina e Purity Gitonga che detengono un personale di 15’06“ nella distanza dei 5 Km e l’etiope di appena 18 anni Kumsa Havi che prende parte alla Golden League di atletica. Da seguire, tra le italiane, Federica Sugamiele e Giovanna Selva.

Nella gara maschile è prevista la presenza dell’azzurro Yohanes Chiappinelli che proprio alla Scalata al Castello di due anni fa stabilì la miglior prestazione italiana sulla distanza, oltre ai keniani Kenduywo, Kalale, Murithi, ai burundiani Irabaruta e Bukuru e ad altri italiani come Stefano Massimi, Ademe Cuneo e Amaniel Freedom. Ricco il programma della giornata. Si comincia alle 15,45 con l’esibizione di ciclisti acrobati, a seguire le gare del settore giovanile. Alle 17 gara in linea, 10 km, per amatori. Al termine previste esibizioni di artisti di strada che faranno da preludio alla gara internazionale maschile e femminile che scatterà alle 18,30. Da aggiungere che il 6 ottobre la Polisportiva Policiano e il Comune di Arezzo organizzeranno i campionati italiani assoluti della 10 km.

Andrea Lorentini