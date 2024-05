Podismo. Valandro e Mangolini primi a Cona. Oltre 350 atleti nella classica

Al ‘Città di Cona’ vittorie di Valandro e Mangolini. Si è tenuto ieri lo storico evento podistico giunto alla quarantottesima edizione, una delle classiche del podismo ferrarese, organizzata dalla Folgore Cona del presidente Fabio Nava, patrocinato dal Comune di Ferrara e Uisp comitato di Ferrara. Il ritrovo per tutti gli iscritti è stato in via Comacchio nel piazzale antistante l’Arci Cona. Un appuntamento che ha visto al via circa trecentocinquanta partecipanti tra atleti competitivi e ludico motoria. Nel programma di giornata i primi a partire sono stati quelli delle categorie giovanili con la mini podistica di 1,2 km, che hanno percorso la via Comacchio per il centro di Cona. Al termine è stata la volta della prima competitiva assoluta sulla distanza dei 5 km. Ai nastri di partenza la categoria femminile e i veterani. Tra le donne una gara che ha visto protagonista la giovane atleta del basso ferrarese Caterina Mangolini, che ha staccato Gloria Venturelli. È stata poi la volta della partenza riservata alla gara più attesa, la competitiva maschile, categoria seniores e amatori, che ha visto gli atleti sfidarsi sulla distanza dei 10 km, ovvero due giri da 5km. Una cronaca della gara che ha visto fin dai primi 5km delinearsi con gli atleti più attesi, tra questi il monselicense Federico Valandro, più che mai protagonista nelle ultime gare del territorio ferrarese. Il percorso è rimasto quello collaudato negli anni. Partenza da Cona sulla via Comacchio raggiungendo Cocomaro di Cona, poi svolta per via della ginestra a Cocomaro di Focomorto, via Trigaboli e raggiungere l’arrivo a Cona. Spazio poi per le premiazioni svolte alla presenza del presidente dell’atletica Folgore, Fabio Nava. Tra le donne il podio assoluto finale, quindi, ha visto la vittoria Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese), precedendo Gloria Venturelli (Atletica 85 Faenza) e terza Demetra Tarozzi (Asd Pontevecchio Bologna). Sulla medesima distanza di 5 km vittoria tra la categoria master vittoria per Agostino Libanori (Salcus), seconda Luciano Magagnoli (Salcus) e terzo Memmo Cesareo Marciano (Atletica Castenaso). Il podio assoluti maschili sulla distanza dei 10 km, vittoria per Federico Valandro (Quadrilatero), secondo Federico Antonioli (Atletica Bondeno) e terzo Claudio Cavalli (Avis Castel San Pietro).

Mario Tosatti