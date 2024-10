Attraverso il verde dei vivai pistoiesi, le foto e la classifica della corsa

Pistoia, 13 ottobre 2024 – 350 podisti di cui 200 camminatori hanno dato vita all’edizione numero 43 di “Attraverso il verde dei vivai pistoiesi”, richiamati anche dal precorso green e per l’offerta a sorteggio alla fine della gara delle piante offerte da i vivaisti locali.

La gara si è corsa sulla distanza di 12 km per i competitivi e di 4 e 12 per i camminatori ed è stata organizzata dalla Polisportiva Ramini con la collaborazione della Uisp Provinciale di Pistoia.

Qui LA CLASSIFICA

La vittoria assoluta è andata a Riccardo Pintus (Atletica Virtus Lucca) che sulla distanza ottiene il tempo finale di 44’50’’ a 24’’, in seconda posizione Andrea Attala (H2 Sport) mentre a 27’’ Gian Mattia Comparini (Le Panche Castelquarto Firenze), quarto Michael Luongo (Atletica Vinci) e quinto Piero Fantacci (Silvano Fedi Piistoia).

Francesco Giuntoli (Gruppo Sportivo Run...dagi) si aggiudica la categoria veterani concludendo in 47’59’’, al secondo posto Alessio Guazzini (Aurora Montale) e terzo Maurizio Bozzi (Atletica Montecatini).

Le foto di Regalami un sorriso:

Claudio Casalini (Il Ponte Scandicci) si classifica al primo posto nella categoria Veterani argento con il tempo di 47’52’’, alle sue spalle Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico) e Marco Busoni (Atletica Montecatini).

Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) ottiene la vittoria nella categoria Veterani oro con il tempo di 55’08’’ mentre Rinaldo Bolognesi (Atletica Vinci) si classifica al secondo posto e al terzo Domenico Coco (Silvano Fedi Pistoia).

Nella categoria assoluta donne ad aggiudicarsi la gara è Elisa Dami (Atletica Vinci) che conclude la gara in 55’08’’, con un ritardo di 1’06’’ giunge Stefania Palmieri (Silvano Fedi Pistoia) e con 4’08’’ Sara Lori (Team Sansoni), quarta classificata Suely Bento Da Cruz (Atletica Montecatini), al quinto posto Giulia Pedrazzini (Atletica Calenzano).

Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi Pistoia) si aggiudica la categoria donne veterane in 50’48’’, davanti a Damiana Lupi (Atletica Vinci) e Gianfranca Secci (Orecchiella Garfagnana). Nelle donne veterane argento il primo posto se lo aggiudica Patrizia Franchi (Gruppo Podistico Cai Pistoia) in 1h07’07’’, posto d’onore per Lucia Donati e terza Dorina Filippi (Atletica Pistoia).

La Silvano Fedi Pistoia si classifica al primo posto nella classifica di società con 32 iscritti, davanti al Gruppo Podistico CAI Pistoia (22) e Atletica Montecatini (16).

A cura di Giancarlo Ignudi