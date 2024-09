Podismo/2. Super Guidetti alle Isole Eolie

Mattia Guidetti, giovane modenese in forza alla Corradini Rubiera (foto), si è aggiudicato per la seconda volta consecutiva la vittoria nel Giro Podistico delle Isole Eolie svoltosi dall’8 al 14 Settembre con tappe a Salina, Vulcano e Lipari, vincendo tutte le prove in programma. Purtroppo non è stato possibile disputare la tappa prevista a Stromboli per le avverse condizioni del mare. La famiglia Guidetti, alla terza generazione di podisti ancora tutti in attività, continua così la tradizione che aveva visto vincitore di ben 6 edizioni del giro a tappe siciliano Luigi Guidetti, che di Mattia è il padre, e che ancor oggi si è aggiudicato il terzo posto finale. La competizione, che negli anni ha visto diminuire progressivamente il chilometraggio complessivo, consente di unire splendidi panorami mediterranei e pratica sportiva ed ha sempre visto la partecipazione qualificata di modenesi, con vittorie di Salvatore Franzese e Laura Ricci.

g.m.